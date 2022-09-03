По подозрению в нападении с ножом на школьницу задержан 15-летний житель Березовского

Свидетели говорят, что подросток с ножом напал на жертву из кустов и изрезал ей лицо. Пострадавшая учится в 10 классе, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Прибывшие на место преступления полицейские, оцепили территорию, где и нашли нож. По информации инсайдера Е1, сам подозреваемый сбежал из дома в Березовском 1 сентября и находился в розыске.
По словам очевидцев, при задержании подросток вел себя неадекватно. Местные жители считают, что причиной преступления мог стать любовный конфликт, возникший между школьниками.