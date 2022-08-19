Грузчик из ревности нанес сожительнице 47 ударов ножом в Нижнем Тагиле

Жестокое убийство было совершено вечером 3 января 2022 года на Вагонке. По версии следствия, обвиняемый вместе с сожительницей распивали алкоголь, и он узнал об ее измене.
Тогда он стал избивать женщину твердым тупым предметом, а затем нанес ей не менее 47 ударов ножом по различным частям тела. Потерпевшая скончалась на месте преступления.
Дело будет рассматриваться в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила. За убийство обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.