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Бесправный водитель врезался в остановку в Каменске-Уральском

Сегодня, 14:52
Фото: "Каменск-Уральский"
Водитель 2000 года рождения без прав потерял контроль над автомобилем, съехал на тротур и врезался в остановку. ДТП произошло 3 сентября в Каменске-Уральском по адресу улица Алюминиевая, 14 (на площади Горького) в 23:47. На мужчину и хозяина авто составлены административные протоколы.

Известно, что молодой человек за рулём транспортного средства не имел прав на вождение автомобиля. Он не справился с управлением в момент, когда ехал с улицы Строителей по направлению к Бугарева. В результате аварии никто из людей не пострадал, но машина получила повреждения.

Нарушителю предъявили обвинения за управление транспортным средством с неисправностями и нахождение за рулём без прав. Владельца машины также обвинили в умышленной передаче автомобиля бесправному человеку, сообщает «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Авария#Остановка
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