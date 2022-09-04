Бесправный водитель врезался в остановку в Каменске-Уральском

Известно, что молодой человек за рулём транспортного средства не имел прав на вождение автомобиля. Он не справился с управлением в момент, когда ехал с улицы Строителей по направлению к Бугарева. В результате аварии никто из людей не пострадал, но машина получила повреждения.
Нарушителю предъявили обвинения за управление транспортным средством с неисправностями и нахождение за рулём без прав. Владельца машины также обвинили в умышленной передаче автомобиля бесправному человеку, сообщает «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.