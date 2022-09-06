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Подсобный рабочий убил своего знакомого из-за бытовой ссоры в поселке Арти

Сегодня, 14:07
Фото: СУ СК по Свердловской области
Житель поселка Арти Свердловской области зарезал знакомого из-за мелкого конфликта.

По данным старшего помощника главы СУ СК РФ по региону Александра Шульга, 59-летний подсобный рабочий 27 августа 2022 года около дома по улице Шутова в посёлке Арти нашли тело 36-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди. 

Подозреваемого тогда оперативно задержали, он во всем сознался. Мужчина рассказал, что он поссорился с приятелем во время пьяных посиделок.

Предполагаемый убийца - ранее неоднократно судимый местный житель, который провёл в тюрьме, в общей сложности, более 30 лет. 

После ссоры злоумышленник целенаправленно пошёл к себе домой за ножом, и по пути обратно увидел потерпевшего, которому в процессе драки нанёс смертельное ножевое ранение, - рассказал глава пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых.

Поножовщину увидел свидетель, который прибежал в дом начальника местного отдела полиции и рассказал о произошедшем.

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#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Поножовщина#Убийство#Посиделки
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