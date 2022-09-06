Подсобный рабочий убил своего знакомого из-за бытовой ссоры в поселке Арти

По данным старшего помощника главы СУ СК РФ по региону Александра Шульга, 59-летний подсобный рабочий 27 августа 2022 года около дома по улице Шутова в посёлке Арти нашли тело 36-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди.
Подозреваемого тогда оперативно задержали, он во всем сознался. Мужчина рассказал, что он поссорился с приятелем во время пьяных посиделок.
Предполагаемый убийца - ранее неоднократно судимый местный житель, который провёл в тюрьме, в общей сложности, более 30 лет.
После ссоры злоумышленник целенаправленно пошёл к себе домой за ножом, и по пути обратно увидел потерпевшего, которому в процессе драки нанёс смертельное ножевое ранение, - рассказал глава пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых.
Поножовщину увидел свидетель, который прибежал в дом начальника местного отдела полиции и рассказал о произошедшем.