Перебегавший дорогу 8-летний мальчик попал под колёса иномарки в Алапаевске

В отделе ГИБДД «Алапаевский» сообщили, что к ответственности будет привлечена мама мальчика — ей вменяют ненадлежащее исполнение родительских обязательств. Причина в том, что ребёнок находился на улице самостоятельно, а не под присмотром взрослых. Выяснилось, что на дороге он оказался после того, как перепрыгнул пешеходное ограждение.