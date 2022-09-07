Перебегавший дорогу 8-летний мальчик попал под колёса иномарки в Алапаевске

Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Jetta наехал на ребёнка после того, как тот выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. Мальчика доставили с ушибленной раной подбородка в Алапаевскую городскую больницу.
За рулём машины находилась женщина 1990-го года рождения. Она водит машину на протяжении 10 лет, ПДД нарушала 4 раза. В момент наезда была трезвой — это зафиксировал измеритель. Водитель рассказала, что мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть с правой стороны обочины. Автомобилистка срочно нажала на тормоз, однако наезда не избежала.
В отделе ГИБДД «Алапаевский» сообщили, что к ответственности будет привлечена мама мальчика — ей вменяют ненадлежащее исполнение родительских обязательств. Причина в том, что ребёнок находился на улице самостоятельно, а не под присмотром взрослых. Выяснилось, что на дороге он оказался после того, как перепрыгнул пешеходное ограждение.