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УЗЭУ заплатит 100 тысяч за перелом руки рабочему из Екатеринбурга

Сегодня, 17:19
Фото: 1MI
100 тысяч рублей возмещения морального вреда получит по решению суда работник ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений». Во время смены на предприятии в Екатеринбурге он сломал руку.

Несчастный случай произошел в ноябре 2021 года, когда работник трудился на охлаждающем устройстве. Во время смены рука потерпевшего случайно попала в ленту транспортера, и конечность по локоть затянуло в станок. В результате мужчина получил прелом плечевой кости.

Сотрудники прокуратуры провели проверку на заводе и выявили нарушения в охране труда. Так, на предприятии не было инструкции по эксплуатации охлаждающего устройства на русском языке. Кроме того, до сотрудников не были доведены сведения о безопасной работе на оборудовании.

В результате суд обязал выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей морального ущерба. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры Свердловской области.

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