УЗЭУ заплатит 100 тысяч за перелом руки рабочему из Екатеринбурга

Сотрудники прокуратуры провели проверку на заводе и выявили нарушения в охране труда. Так, на предприятии не было инструкции по эксплуатации охлаждающего устройства на русском языке. Кроме того, до сотрудников не были доведены сведения о безопасной работе на оборудовании.