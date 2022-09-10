УЗЭУ заплатит 100 тысяч за перелом руки рабочему из Екатеринбурга

Несчастный случай произошел в ноябре 2021 года, когда работник трудился на охлаждающем устройстве. Во время смены рука потерпевшего случайно попала в ленту транспортера, и конечность по локоть затянуло в станок. В результате мужчина получил прелом плечевой кости.
Сотрудники прокуратуры провели проверку на заводе и выявили нарушения в охране труда. Так, на предприятии не было инструкции по эксплуатации охлаждающего устройства на русском языке. Кроме того, до сотрудников не были доведены сведения о безопасной работе на оборудовании.
В результате суд обязал выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей морального ущерба. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры Свердловской области.