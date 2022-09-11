Тагилстроевский район лидирует по числу проголосовавших в Нижнем Тагиле

Напомним, в течение всего дня до 20:00 в городе проходят выборы депутатов в городскую думу, а также губернатора Свердловской области. Безопасность обеспечивает полиция, а также соблюдаются антикоронавирусные меры - все ходят в масках и пользуются антисептиками, а голосующим выдаются персональные ручки.