TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Тагилстроевский район лидирует по числу проголосовавших в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:23
Фото: TagilCity.ru
Жители Тагилстроевского района, по данным на 12:00, оказались на первом месте по общему числу проголосовавших жителей. Их явка составляет 11,27% от общего количества избирателей, проживающих в данном районе.

На втором месте по числу проголосовавших оказался Дзержинский район. Там явка составила - 10,11%. В Ленинском районе процент проголосовавших, составил 9,54%.

Общая явка на 12:00 в целом по Нижнему Тагилу, составила 10,38% избирателей, сообщили TagilCity.ru в Ленинской территориальной избирательной комиссии.

Напомним, в течение всего дня до 20:00 в городе проходят выборы депутатов в городскую думу, а также губернатора Свердловской области. Безопасность обеспечивает полиция, а также соблюдаются антикоронавирусные меры - все ходят в масках и пользуются антисептиками, а голосующим выдаются персональные ручки.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром 11 сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
Единый день голосования стартовал в Нижнем ТагилеОбщественные наблюдатели в Нижнем Тагиле рассказали о работе на выборах
#Ирина Кирилова#Политика#Выборы-2022#Эксклюзив#Нижний Тагил#Избиратели#Голосование#Явка
Подпишитесь
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром 11 сентября
Сегодня, 10:30
Свыше 9 тысяч тагильчан проголосовали на избирательных участках к 10.00
Сегодня, 11:01
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
7 сентября, 16:48
Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Этапная (Липовый тракт)
9 сентября, 12:41
Новый асфальт начали укладывать на Исинском тракте под Нижним Тагилом
9 сентября, 19:24
Единый день голосования стартовал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:09