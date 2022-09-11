Единый день голосования стартовал в Нижнем Тагиле

Тагильчане будут голосовать по двум бюллетеням. По одному из них выбирать губернатора Свердловской области. Это уже пятые по счету выборы главы региона. Последние проходили в 2017 году.
Еще жители Нижнего Тагила должны будут отдать свой голос за депутатов в Городскую думу восьмого созыва. На кресло народных избранников претендовали 117 кандидатов на 25 округах.
Жители Горноуральского округа также выбирают окружных депутатов. Здесь зарегистрировались 63 кандидата.
Работа избирательных участков продлится с 8.00 до 20.00. Далее члены избиркома приступят к подсчету голосов.