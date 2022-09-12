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Сероводородный воздух и вода с перьями. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле и регионе

Сегодня, 12:13
Фото: TagilCity.ru
Сероводород вновь превышает норму в тагильском воздухе, в селе Большая Лая вода из-под крана течет с перьями мертвых птиц, а рекультивация свалки покрышек в Каменске-Уральском обойдется в 1,5 млрд рублей. Главные экологические новости за неделю читайте на TagilCity.ru.

Почти ежедневно на прошедшей неделе станции «Уральского УГМС» фиксировали превышение сероводорода в районе Сухоложского поселка. В период со 2 по 8 сентября воздух в Нижнем Тагиле оставался чистым только один день — 7 сентября. В остальные дни концентрация сероводорода достигала до 3,5 ПДК. Также 6 сентября пост на Красном Камне поймал превышение формальдегида в размере 1,1 ПДК. Газоанализатор TagilCity.ru не фиксировал превышений вредных веществ на вокзале за минувшую неделю.

Жители села Большая Лая под Нижним Тагилом обнаружили в воде из-под крана червей и птичьи перья. По их мнению, причиной стала разрушенная кровля водонапорной башни, из-за чего останки мертвых птиц, живших там ранее, попали в воду. Редакция TagilCity.ru обратилась в природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

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Из-за в 13,6 млн рублей ООО «ГК Теплоресурс» просит признать себя банкротом. Компания оказывает услуги по водоотведению, теплоснабжению, поставкам холодного и горячего водоснабжения в Горноуральском округе. В этом году в работе предприятия были выявлены нарушения. Из-за высокого процента износа водопровода, который снабжал поселок Горноуральский, в воду попали отходы жизнедеятельности с местного агрокомбината. По данным прокуратуры, «Теплоресурс» не следил за качеством воды.

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Стоимость рекультивации свалки покрышек под Каменском-Уральским оценена в 1,5 млрд рублей. Незаконное место складирования отходов существует еще с 90-х годов, когда территория была отдана под аренду компании «Прометей».  Расторжение договора произошло в начале 2000-х и сопровождалось судебными тяжбами. Сейчас свалка находится в федеральном реестре, его рекультивацией займутся соответствующие профильные органы.

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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#ГГО и пригород#Выбросы#Вода#Свалки
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