Сероводородный воздух и вода с перьями. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле и регионе

Почти ежедневно на прошедшей неделе станции «Уральского УГМС» фиксировали превышение сероводорода в районе Сухоложского поселка. В период со 2 по 8 сентября воздух в Нижнем Тагиле оставался чистым только один день — 7 сентября. В остальные дни концентрация сероводорода достигала до 3,5 ПДК. Также 6 сентября пост на Красном Камне поймал превышение формальдегида в размере 1,1 ПДК. Газоанализатор TagilCity.ru не фиксировал превышений вредных веществ на вокзале за минувшую неделю.