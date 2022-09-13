Четверо детей пострадали во время прохождения хоррор-квеста в Москве

Прокуратура ЮВАО возбудила проверку. Материалы направлены в следственный комитет. Станет известно, планируется ли возбуждать уголовное дело в отношении предпринимателя. Бизнесмену вменяют оказание услуг, несоответствующих требованиям безопасности и здоровья клиентов.
Также Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду и социальной политике, планирует обратиться в Министерство культуры. Член парламента считает, что сфера развлекательных услуг подобного формата не урегулирована, пишет издание «Новые Известия».