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Четверо детей пострадали во время прохождения хоррор-квеста в Москве

Сегодня, 11:12
Фото: 1MI
Во время того, как 4 ребёнка 14 и 15 лет и два ведущих занимались прохождением хоррор-квеста на улице Новохохловской в Москве, произошёл взрыв баллончика с газом, после которого помещение загорелось.

Прокуратура ЮВАО возбудила проверку. Материалы направлены в следственный комитет. Станет известно, планируется ли возбуждать уголовное дело в отношении предпринимателя. Бизнесмену вменяют оказание услуг, несоответствующих требованиям безопасности и здоровья клиентов.

Также Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду и социальной политике, планирует обратиться в Министерство культуры. Член парламента считает, что сфера развлекательных услуг подобного формата не урегулирована, пишет издание «Новые Известия».

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