Оплатить проезд в метро Екатеринбурга можно будет просроченными банковскими картами

На сегодняшний день екатеринбуржцы, использующие карты Visa и Mastercard с истекшим сроком действия, не могут оплатить проезд в метро по безналичному рассчету, несмотря на то, что банки сделали карты бессрочными. С началом сентября число пассажиров в общественном транспорте увеличилось, поэтому возникают большие очереди при покупке жетонов.