Оплатить проезд в метро Екатеринбурга можно будет просроченными банковскими картами

На сегодняшний день екатеринбуржцы, использующие карты Visa и Mastercard с истекшим сроком действия, не могут оплатить проезд в метро по безналичному рассчету, несмотря на то, что банки сделали карты бессрочными. С началом сентября число пассажиров в общественном транспорте увеличилось, поэтому возникают большие очереди при покупке жетонов.
В компании «И-сеть», которая обслуживает безналичные платежи в столице Урала пояснили, что специалисты уже исправляют неполадки. В течении двух недель все терминалы будут обновляться, в первую очередь в метро, пишет Е1.