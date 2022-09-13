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Оплатить проезд в метро Екатеринбурга можно будет просроченными банковскими картами

Сегодня, 18:22
Фото: 1MI
В скором времени в метро Екатеринбурга начнут принимать для оплаты проезда просроченные банковские карты. Местные жители жалуются на неисправную работу терминалов и большие очереди.

На сегодняшний день екатеринбуржцы, использующие карты Visa и Mastercard с истекшим сроком действия, не могут оплатить проезд в метро по безналичному рассчету, несмотря на то, что банки сделали карты бессрочными. С началом сентября число пассажиров в общественном транспорте увеличилось, поэтому возникают большие очереди при покупке жетонов.

В компании «И-сеть», которая обслуживает безналичные платежи в столице Урала пояснили, что специалисты уже исправляют неполадки. В течении двух недель все терминалы будут обновляться, в первую очередь в метро, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Екатеринбург#Метро#Оплата#Банковские карты#Жетоны
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