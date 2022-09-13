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Стала известна дата пуска системы бесплатных пересадок в трамваях Нижнего Тагила

Сегодня, 14:43
Фото: 1MI
Система бесплатных пересадок на трамваях начнёт работу в Нижнем Тагиле с 19 сентября.

С этой даты пассажиры при оплате проезда картой смогут забирать разовый билет на поездку, благодаря которому они смогут единожды перейти на трамвай любого другого маршрута (кроме того, в котором только что был оплачен проезд). Об этом сообщает «Тагильский трамвай».

Совершать пересадку можно будет на любых удобных остановках. Пассажиры смогут оценить нововведение при пересадке, например, с трамваев №3 на №15/17 и так далее.

Важно, что совершить пересадку нужно успеть за 50 минут. Средства за вторую поездку спишутся повторно только, если пассажир приложит карту к терминалу через 51 минуту или позже. Время оплаты проезда указано на билете. 

Напомним, что систему запускает «Тагильский трамвай». Действовать нововведение будет при оплате проезда банковской, либо транспортной картой. Совершить пересадку можно на любой остановке и на каждый из трамваев один раз.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Транспорт#Трамвай#Пересадка#Проезд#Оплата проезда
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