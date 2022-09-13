Стала известна дата пуска системы бесплатных пересадок в трамваях Нижнего Тагила

С этой даты пассажиры при оплате проезда картой смогут забирать разовый билет на поездку, благодаря которому они смогут единожды перейти на трамвай любого другого маршрута (кроме того, в котором только что был оплачен проезд). Об этом сообщает «Тагильский трамвай».