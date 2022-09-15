Воры в камуфляже за ночь похитили десятки домофонов в Екатеринбурге

Похитители засветились на записях камер видеонаблюдения. К примеру, на улице Бардина, 39 перед тем, как домофон выломали, как мужчина в маске, кепке и камуфляжной куртке с капюшоном спокойно подошел к дому и начал высверливать панель из двери. Это случилось под утро, пишет Е1.
Один из жителей данного дома предположил, что недавно жители сменили компанию, обслуживающую домофоны. Поэтому они не исключают, что злоумышленниками может оказаться кто-то из их прошлой фирмы.
Когда я пошел на работу, то увидел, что домофон не работает. Оказалось, кто-то просто сорвал панели во всех 11 подъездах. В соседнем доме такая же картина. На Пехотинцев, 12, на Бебеля, 148 тоже сорваны домофоны, — отметил очевидец происшествия.
То же самое случилось и с домофонами на Бебеля, 156. Устройства принадлежали фирме «Цифрал-Сервис».
Летом эта организация настойчиво предлагала жителям Новой Сортировки и микрорайона Заречного. Ранее домофоны этих домов обслуживала фирма «Факториал-ЕК».
По подсчетам специалистов, общая сумма ущерба составляет порядка миллиона двухсот пятидесяти тысяч рублей.