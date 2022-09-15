Воры в камуфляже за ночь похитили десятки домофонов в Екатеринбурге

Похитители засветились на записях камер видеонаблюдения. К примеру, на улице Бардина, 39 перед тем, как домофон выломали, как мужчина в маске, кепке и камуфляжной куртке с капюшоном спокойно подошел к дому и начал высверливать панель из двери. Это случилось под утро, пишет Е1.