TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Воры в камуфляже за ночь похитили десятки домофонов в Екатеринбурге

Сегодня, 16:54
Фото: 1MI
На юго-западе, на Эльмаше и на Новой Сортировке в Екатеринбурге злоумышленники сняли и унесли с собой десятки домофонов.

Похитители засветились на записях камер видеонаблюдения. К примеру, на улице Бардина, 39 перед тем, как домофон выломали, как мужчина в маске, кепке и камуфляжной куртке с капюшоном спокойно подошел к дому и начал высверливать панель из двери. Это случилось под утро, пишет Е1.

Один из жителей данного дома предположил, что недавно жители сменили компанию, обслуживающую домофоны. Поэтому они не исключают, что злоумышленниками может оказаться кто-то из их прошлой фирмы.

Когда я пошел на работу, то увидел, что домофон не работает. Оказалось, кто-то просто сорвал панели во всех 11 подъездах. В соседнем доме такая же картина. На Пехотинцев, 12, на Бебеля, 148 тоже сорваны домофоны, — отметил очевидец происшествия.

То же самое случилось и с домофонами на Бебеля, 156. Устройства принадлежали фирме «Цифрал-Сервис».

Летом эта организация настойчиво предлагала жителям Новой Сортировки и микрорайона Заречного. Ранее домофоны этих домов обслуживала фирма «Факториал-ЕК».

По подсчетам специалистов, общая сумма ущерба составляет порядка миллиона двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Читайте также:
Банкирша похитила у пенсионера из Екатеринбурга 2,3 млн с помощью подельникаЕкатеринбуржец похитил 4,2 миллиона рублей на оплату займовТагильчанка похитила куст роз с клумбы и оставила взамен фальшивые деньги
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Похищение#Домофоны#Злоумышленники
Подпишитесь
Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
13 сентября, 12:56
Первую в регионе экостанцию для школьников открыли в Нижнем Тагиле
13 сентября, 15:56
«Фильтры в масляной жиже»: на грязную воду жалуются жители поселка Горноуральский
Вчера, 14:47
В Нижнем Тагиле открылся Subway с новым дизайном интерьера
Сегодня, 08:46
В Нижнем Тагиле состоялся финал V инклюзивного фестиваля «Цени то, что есть!»
Вчера, 12:02
Осенний призыв в армию 2022 в Свердловской области: ответы на все вопросы
Вчера, 13:44