Банкирша похитила у пенсионера из Екатеринбурга 2,3 млн с помощью подельника

Оно будет рассматриваться в Чкаловском райсуде Екатеринбурга. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что обвиняемая, работавшая в банке, узнала о деньгах на счетах и картах пенсионера.
Тогда злоумышленница рассказала пожилому человеку, что ему необходимо отдать ей карту, сообщить пин-код и кодовое слово, так как клиент не может использовать более двух банковских карт одновременно.
Пострадавший поверил мошеннице и сделал так, как она просила. В результате сотрудница банка передала похищенное знакомому, который обналичивал деньги со счетов потерпевшего в течение девяти месяцев. В результате, екатеринбуржец лишился более 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.