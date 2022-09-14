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Банкирша похитила у пенсионера из Екатеринбурга 2,3 млн с помощью подельника

Сегодня, 19:26
Фото: 1MI
Сотрудница одного из банков Екатеринбурга обманным путем завладела картой клиента-пенсионера и похитила у него с помощью подельника более 2,3 миллиона рублей. В отношении мошенников возбуждено уголовное дело.

Оно будет рассматриваться в Чкаловском райсуде Екатеринбурга. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что обвиняемая, работавшая в банке, узнала о деньгах на счетах и картах пенсионера.

Тогда злоумышленница рассказала пожилому человеку, что ему необходимо отдать ей карту, сообщить пин-код и кодовое слово, так как клиент не может использовать более двух банковских карт одновременно.

Пострадавший поверил мошеннице и сделал так, как она просила. В результате сотрудница банка передала похищенное знакомому, который обналичивал деньги со счетов потерпевшего в течение девяти месяцев. В результате, екатеринбуржец лишился более 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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