5 млн за сутки перевели мошенникам жители Екатеринбурга

Заявления поступили от жителей разных районов уральской столицы, жертвами мошенников стали люди различных профессий. Так, злоумышленники убедили старшего сотрудника института РАН оформить займы и перевести им 1,8 миллиона рублей, представившись полицейскими и сотрудниками банка.
По аналогичной схеме «развели» сборщика металлоконструкций на заводе, он лишился 300 тысяч рублей. На один миллион мошенники обманули директора строительных компаний, на 624 тысячи — биолога, на 600 тысяч — пенсионерку, на 492 тысячи — жителя Екатеринбурга.
Все потерпевшие рассказали, что ранее слышали об обманных схемах телефонных мошенников и знали, что их стоит остерегаться, однако злоумышленники оказали на них психологическое давление, сообщает УМВД по Екатеринбургу.