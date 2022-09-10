5 млн за сутки перевели мошенникам жители Екатеринбурга

По аналогичной схеме «развели» сборщика металлоконструкций на заводе, он лишился 300 тысяч рублей. На один миллион мошенники обманули директора строительных компаний, на 624 тысячи — биолога, на 600 тысяч — пенсионерку, на 492 тысячи — жителя Екатеринбурга.