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5 млн за сутки перевели мошенникам жители Екатеринбурга

Сегодня, 15:38
Фото: 1MI
Сразу шесть жителей Екатеринбурга за минувшие сутки поверили телефонным мошенникам и перевели им около пяти миллионов рублей.

Заявления поступили от жителей разных районов уральской столицы, жертвами мошенников стали люди различных профессий. Так, злоумышленники убедили старшего сотрудника института РАН оформить займы и перевести им 1,8 миллиона рублей, представившись полицейскими и сотрудниками банка.

По аналогичной схеме «развели» сборщика металлоконструкций на заводе, он лишился 300 тысяч рублей. На один миллион мошенники обманули директора строительных компаний, на 624 тысячи — биолога, на 600 тысяч — пенсионерку, на 492 тысячи — жителя Екатеринбурга.

Все потерпевшие рассказали, что ранее слышали об обманных схемах телефонных мошенников и знали, что их стоит остерегаться, однако злоумышленники оказали на них психологическое давление, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

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