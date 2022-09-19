Перьев от птиц в воде больше не будет? В селе Лая чинят крышу водонапорной башни

В селе начались работы по механической очистке бака на водонапорной башне, а также ремонту крыши. Кровельные материалы уже приготовлены, теперь работники готовятся к закрытию бака, сообщает Горноуральская территориальная администрация.
Ранее жители Большой Лаи пожаловались редакции TagilCity.ru, что в водопроводной воде постоянно плавают перья от мертвых птиц и черви. Они попадают в водовод, так как крыша водонапорной башни давно прохудилась, однако администрация ГГО бездействовала.
Давно нужно заняться этой проблемой! Уже не первый год замучились чистить аэраторы в кранах от перьев птиц, — написала подписчица местного паблика.
Жители дома 16 на улице Ново-Александровской рады рады, что проблема с питьевой водой начала решаться, так как они долгие годы обращались в различные ведомства и администрацию ГГО.
Пока мы продолжаем чистить фильтры, потому что их забивает, нет напора воды, и пить эту «мертвую воду», потому что у нас нет выхода, — пишут местные жители.
После запроса редакции TagilCity.ru Пригородная прокуратура проводит проверку по поводу надлежащего качества воды в поселке Большая Лая.