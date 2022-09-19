Перьев от птиц в воде больше не будет? В селе Лая чинят крышу водонапорной башни

В селе Большая Лая под Тагилом чинят крышу водонапорной башни и чистят резервуары

Впервые за 20 лет в селе Лая проводятся работы по очистке и дезинфекции бака на водонапорной башне. Ранее подписчики редакции TagilCity.ru пожаловались на перья от дохлых птиц и червей в водопроводной воде.