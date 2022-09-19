TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Перьев от птиц в воде больше не будет? В селе Лая чинят крышу водонапорной башни

Сегодня, 12:07
Фото: Горноуральская территориальная администрация

В селе Большая Лая под Тагилом чинят крышу водонапорной башни и чистят резервуары

Впервые за 20 лет в селе Лая проводятся работы по очистке и дезинфекции бака на водонапорной башне. Ранее подписчики редакции TagilCity.ru пожаловались на перья от дохлых птиц и червей в водопроводной воде.

В селе начались работы по механической очистке бака на водонапорной башне, а также ремонту крыши. Кровельные материалы уже приготовлены, теперь работники готовятся к закрытию бака, сообщает Горноуральская территориальная администрация.

Фото: Горноуральская территориальная администрация

Ранее жители Большой Лаи пожаловались редакции TagilCity.ru, что в водопроводной воде постоянно плавают перья от мертвых птиц и черви. Они попадают в водовод, так как крыша водонапорной башни давно прохудилась, однако администрация ГГО бездействовала.

Давно нужно заняться этой проблемой! Уже не первый год замучились чистить аэраторы в кранах от перьев птиц, — написала подписчица местного паблика.

Жители дома 16 на улице Ново-Александровской рады рады, что проблема с питьевой водой начала решаться, так как они долгие годы обращались в различные ведомства и администрацию ГГО.

Пока мы продолжаем чистить фильтры, потому что их забивает, нет напора воды, и пить эту «мертвую воду», потому что у нас нет выхода, — пишут местные жители.

После запроса редакции TagilCity.ru Пригородная прокуратура проводит проверку по поводу надлежащего качества воды в поселке Большая Лая.

На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
«Фильтры в масляной жиже»: на грязную воду жалуются жители поселка Горноуральский538 тысяч выделено на отлов бродячих собак в Горноуральском ГОСнабжавшая водой с фекалиями компания в Горноуральском ГО станет банкротом
#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#ГГО и пригород#Вода#Жалобы#Птицы#Черви#Село#Нижний Тагил#Прокуратура
Подпишитесь
Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников
17 сентября, 14:05
Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках и избиении
Сегодня, 14:16
Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:33
Администрация Нижнего Тагила закупит почти 40 тысяч одноразовых масок
Вчера, 17:36
Большинство депутатов в Гордуме Нижнего Тагила будет лоббировать интересы УВЗ и НТМК
16 сентября, 08:31
Больница в Нижнем Тагиле хочет купить картошку по цене на 25% выше средней
Вчера, 14:56