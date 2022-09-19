Похитить нескольких детей со двора пыталась девушка в Екатеринбурге

Незнакомка, по словам очевидцев, сначала пыталась увести за калитку восьмилетнего мальчика, а затем начала приставать к семилетней девочке. Последнюю из рук девушки выхватила соседка. После этого неизвестная побежала за третьим ребенком. Мальчик успел спрятаться в подъезде.

Далее, рассказывают свидетели, на крик выбежали соседи и повалили девушку на землю. Они предполагают, что незнакомка была неадекватной. Соседи держали ее около 20 минут, пока не приехала полиция. По словам соседей, девушка утверждает, что ей сестра дала задание украсть ребенка, пишет Е1.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что к ним действительно поступило сообщение о неадекватной женщине с признаками опьянения. Прибывший на место наряд полиции доставил ее в дежурную часть. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.