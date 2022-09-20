Бездомный свердловчанин убил охранника во время пьяной ссоры

27 августа 2022 года в будке, расположенной в районе 7 километра Московского тракта, было обнаружено тело мужчины с ранениями в области груди и живота. В сентябре подозреваемого задержали, ранее он находился в розыске. Свою вину он признал частично, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.