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Бездомный свердловчанин убил охранника во время пьяной ссоры

Сегодня, 11:33
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Бомж распивал алкоголь с приятелем-охранником, после чего убил его и скрылся.

27 августа 2022 года в будке, расположенной в районе 7 километра Московского тракта, было обнаружено тело мужчины с ранениями в области груди и живота. В сентябре подозреваемого задержали, ранее он находился в розыске. Свою вину он признал частично, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отметили, что убитый - 50-летний охранник. Его тело нашли в строящемся здании на Московском тракте 27 августа в утреннее время.

В ходе расследования выяснилось, что охранник и бездомный вместе распивали алкоголь. Но в ходе ссоры один приятель зарезал другого. Известно, что злоумышленник не имел постоянного места жительства и скитался по кладбищам.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Бомж#Бездомный
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