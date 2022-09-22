В Нижнем Тагиле женщина украла в магазине 41 тыс рублей у пенсионерки

Как рассказала полицейским 69-летняя тагильчанка в украденном кошельке находилось 41 тысяча рублей. Женщина ходила в магазин, расположенный на улице Фрунзе. Расплатившись на кассе случайно оставила кошелек. Обнаружив пропажу вернулась, но ничего не нашла.
Силовики, в ходе ходе оперативно-розыскных мероприятий раскрыли преступление. Камера из магазина зафиксировала женщину, которая стояла в очереди за потерпевшей. Заметив кошелек женщина забрала его. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование проводят оперативники 16-го отдела полиции.
Следователи обращаются к свидетелям происшествия с просьбой сообщить в полицию о местонахождении женщины зафиксированной на видео.