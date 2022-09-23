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Пьяный житель Свердловской области попал в аварию и стал отрицать своё участие

Сегодня, 03:55
Фото: 1MI
На 36-ом километре ЕКАД столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадала пенсионерка. Нетрезвый мужчина, который ехал за рулём одной из машин, отрицает причастность к ДТП: он утверждает, что на дорогу его привезли друзья.

Известно, что 47-летний водитель находился за рулём Peugeot 307 в момент столкновения с Opel Mokka. Авария произошла во время выезда французского автомобиля с попутной обочины на «встречку». Когда приехали дорожные полицейские, водитель начал отрицать свою причастность к ДТП. Об этом Ура.ру сообщил источник.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерку, которая была в Opel в момент столкновения, доставили на лечение в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом нижней части живота. Также в машине ехали мужчина и женщина, которым не потребовалась медицинская помощь.

Как стало известно, водитель немецкого автомобиля не успела нажать на педаль тормоза, потому что перед ней на дороге неожиданно появился Peugeot. Водитель иномарки, которая стала инициатором ДТП, имел явные признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказался.

В ГИБДД Екатеринбурга факт дорожно-транспортного происшествия подтвердили.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#ДТП#Полиция#Авария#Больница#ГИБДД
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