Пьяный житель Свердловской области попал в аварию и стал отрицать своё участие

Известно, что 47-летний водитель находился за рулём Peugeot 307 в момент столкновения с Opel Mokka. Авария произошла во время выезда французского автомобиля с попутной обочины на «встречку». Когда приехали дорожные полицейские, водитель начал отрицать свою причастность к ДТП. Об этом Ура.ру сообщил источник.