Вольер полосатого варана в зоопарке Екатеринбурга был построен с нарушениями

При проверке сотрудники прокуратуры выяснили, что у животного не было оборудовано специального помещения, в котором оно могло бы отдыхать и прятаться от посетителей.
Ведомство обратилось в суд с иском о переоборудовании вольера по законодательству, который был удовлетворен. Руководство зоопарка не предоставило данные научных исследований о факторах демонстрации варана людям.
Однако ответчик не согласился с решением и подал апелляцию. Но решение Свердловский областной суд оставил без изменения, в сентябре 2022 года исковые требования были удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.