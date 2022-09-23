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Вольер полосатого варана в зоопарке Екатеринбурга был построен с нарушениями

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
Вольер полосатого варана в зоопарке Екатеринбурга был переоборудован после проверки природоохранной прокуратуры.

При проверке сотрудники прокуратуры выяснили, что у животного не было оборудовано специального помещения, в котором оно могло бы отдыхать и прятаться от посетителей.

Ведомство обратилось в суд с иском о переоборудовании вольера по законодательству, который был удовлетворен. Руководство зоопарка не предоставило данные научных исследований о факторах демонстрации варана людям.

Однако ответчик не согласился с решением и подал апелляцию. Но решение Свердловский областной суд оставил без изменения, в сентябре 2022 года исковые требования были удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Екатеринбург#Общество#Зоопарк#Прокуратура#Вольер#Евгения Сафина
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