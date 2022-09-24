Сбежавший из дома 15-летний подросток найден в Екатеринбурге

Подросток сам пришел домой к родителям. Он пояснил, что хотел проводить свободное время по своему усмотрению, без контроля взрослых. Именно поэтому он сбежал. За время пропажи в отношении подростка никаких противоправных действий совершено не было.
Теперь несовершеннолетнему предстоит беседа с инспекторами ПДН о недопустимости такого поведения, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, 17-летний екатеринбуржец, которого разыскивали с 9 по 16 сентября, также был найден живым и здоровым.