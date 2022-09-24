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Вор-рецидивист украл рюкзак сотрудника прямо из детского сада на Тагилстрое в Тагиле

Сегодня, 08:23
Фото: 1MI
На Тагилстрое в Нижнем Тагиле вор-рецидивист проник внутрь детского сада и похитил рюкзак сотрудника. Кроме того, неизвестные украли от дошкольных учреждений самокат и коляску.
На двери детсада № 18 висит объявление о кражах, которые произошли в понедельник и вторник. Руководство просит всех быть бдительными, и не оставлять вещи без присмотра, — рассказала подписчица TagilCity.ru.
Фото: TagilCity.ru

В полиции журналисту редакции подтвердили, что в отделение № 19 поступило заявление о краже женского рюкзака из помещения детского сада.

Сотрудниками уголовного розыска был оперативно установлен и задержан подозреваемый мужчина. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Там отметили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в помещение. На сегодняшний день имущество уже возвращено владельцу.

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#Криминал#Эксклюзив#Нижний Тагил#Детский сад#Кража#Полиция#Имущество#Евгения Сафина
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