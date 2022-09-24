Жители Нижнего Тагила спасли разбившего голову пьяного мужчину

Пожилой мужчина травмировался вечером 23 сентября около дома № 77 рядом с пешеходным переходом. По словам очевидца, неравнодушные прохожие помогли ему подняться на ноги и вызвали карету скорой помощи. Когда медики приехали, тагильчане посадили его в автомобиль.