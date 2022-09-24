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Жители Нижнего Тагила спасли разбившего голову пьяного мужчину

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
Мужчине в состоянии алкогольного опьянения, который упал и разбил голову на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле, первую помощь оказали прохожие до приезда скорой помощи.

Пожилой мужчина травмировался вечером 23 сентября около дома № 77 рядом с пешеходным переходом. По словам очевидца, неравнодушные прохожие помогли ему подняться на ноги и вызвали карету скорой помощи. Когда медики приехали, тагильчане посадили его в автомобиль.

Жители города отметили, что не стоит проходить мимо людей, которым становится плохо на улице или в общественных местах.

Не проходите мимо, у человека может произойти инсульт, и не обязательно, что он пьян. Помогать нужно каждому, мы в одном городе живем, любой может оказаться в данной ситуации, — написал Евгений К. под постом паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Также тагильчане рассказали, что это не единичный случай. Подобный инцидент произошел на прошлой неделе.

Мы на той неделе также мужчину сильно пьяного спасли. Он упал и голову себе рассек. Мы с соседями вызывали скорую, оказали первую помощь, дождались пока приедут. Потом уже со спокойной душой ушли, а так бы не известно, подошел бы к нему кто-то или нет, — сообщила Анастасия Р.
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#Евгения Сафина#Происшествия
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