Пьяный дебошир устроил стрельбу на детской площадке в Екатеринбурге и ранил человека

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во дворе дома на улице Бисертской вечером 23 сентября. По словам очевидцев, в этот момент на детской площадке гуляли родители и дети. Как только они услышали выстрелы, сразу все стали убегать. После этого дебошир продолжил ходить с пистолетом по двору и грозился достать автомат. В результате один из прохожих получил ранение — поверхностную травму уха.

Прибывшие полицейские задержали стрелка. У 46-летнего мужчины изъят травматический пистолет. В отношении нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство, пишет Е1.