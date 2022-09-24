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Пьяный дебошир устроил стрельбу на детской площадке в Екатеринбурге и ранил человека

Сегодня, 07:18
Фото: 1MI
Мужчина в сильном алкогольном опьянении устроил стрельбу на детской площадке в Екатеринбурге и грозился достать автомат. Один из прохожих был ранен.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во дворе дома на улице Бисертской вечером 23 сентября. По словам очевидцев, в этот момент на детской площадке гуляли родители и дети. Как только они услышали выстрелы, сразу все стали убегать. После этого дебошир продолжил ходить с пистолетом по двору и грозился достать автомат. В результате один из прохожих получил ранение — поверхностную травму уха.

Прибывшие полицейские задержали стрелка. У 46-летнего мужчины изъят травматический пистолет. В отношении нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство, пишет Е1. 

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#Евгения Сафина#Происшествия#Екатеринбург#Автомат#Пьяный#Стрельба#Полиция#Ранение
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