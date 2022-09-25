В аэропорту «Кольцово» ужесточили контроль документов пассажиров – мужчин

В «Кольцово» ужесточен контроль вылета пассажиров. Это касается мужчин призывного возраста, приводит свидетельство очевидца издание «Между строк». По словам мужчины, ему пришлось час ждать регистрации на таможне.
Ждал на таможне час. Всех мужчин разворачивали обратно, кажется, ждали ответа на запрос. На таможне лютые очереди, в основном состоящие из мужчин. Сразу не пропускают, забирают загранпаспорт и посадочный талон, – пишет очевидец.
В конечном итоге, никого не задержали, всех пропустили в салон самолета.
После объявления частичной мобилизации в России в несколько раз выросли цены на рейсы в соседние страны. В последние дни наблюдаются большие очереди на границе с Казахстаном и Грузией.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.