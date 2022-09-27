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Экс-мэр Нижнего Тагила инициировал отставку магаданского военкома

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
Экс-мэр Нижнего Тагила, ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов попросил командующего Восточным военным округом прислать в регион нового военкома. Офицер, возглавлявший военкомат был уволен.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов пояснил, что он обратился к руководству ВВО. 

Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии, — приводит слова губернатора Сергея Носова РИА Новости.

Кандидатура военкома Магадана подбирается главнокомандующим Восточного округа. 
Ранее стало известно об ошибках частичной мобилизации людей, не подлежащих призыву. Губернатор Носов на совещании по мобилизации заявил, что власти исправляют «те ошибки, которые были допущены».

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о ведении частичной мобилизации. В ряды ВС РФ будет призвано около 300 тысяч резервистов.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру+79655104242.

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