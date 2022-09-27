Экс-мэр Нижнего Тагила инициировал отставку магаданского военкома

Кандидатура военкома Магадана подбирается главнокомандующим Восточного округа.

Ранее стало известно об ошибках частичной мобилизации людей, не подлежащих призыву. Губернатор Носов на совещании по мобилизации заявил, что власти исправляют «те ошибки, которые были допущены».