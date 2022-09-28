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Пьяный свердловчанин забил битой до смерти двоих друзей

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI
53-летнего жителя Свердловской области обвиняют в убийстве двоих человек. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

За такое преступление по закону гражданина могут приговорить к пожизненному сроку. Следствие полагает, что в конце апреля мужчина, будучи пьяным, находясь на территории садового участка в посёлке Красногвардейский города Берёзовский, поссорился со своими приятелями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

В ходе конфликта он взял в руки биту и начал бить ей по голове своих друзей. В результате он забил их до смерти.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, чтобы выяснить, кто совершил это преступление, сотрудникам полиции не пришлось устраивать засады и выслеживать подозреваемых.

Подозреваемый с места ЧП не скрылся, более того, сам сообщил о случившемся сторожу коллективного сада, а тот, в свою очередь, вызвал силовиков, - сказал Валерий Горелых.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчина признал свою вину лишь частично.

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#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Бита#Посиделки#Елена Озерова
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