Пьяный свердловчанин забил битой до смерти двоих друзей

За такое преступление по закону гражданина могут приговорить к пожизненному сроку. Следствие полагает, что в конце апреля мужчина, будучи пьяным, находясь на территории садового участка в посёлке Красногвардейский города Берёзовский, поссорился со своими приятелями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.