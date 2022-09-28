Пьяный свердловчанин забил битой до смерти двоих друзей

За такое преступление по закону гражданина могут приговорить к пожизненному сроку. Следствие полагает, что в конце апреля мужчина, будучи пьяным, находясь на территории садового участка в посёлке Красногвардейский города Берёзовский, поссорился со своими приятелями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
В ходе конфликта он взял в руки биту и начал бить ей по голове своих друзей. В результате он забил их до смерти.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, чтобы выяснить, кто совершил это преступление, сотрудникам полиции не пришлось устраивать засады и выслеживать подозреваемых.
Подозреваемый с места ЧП не скрылся, более того, сам сообщил о случившемся сторожу коллективного сада, а тот, в свою очередь, вызвал силовиков, - сказал Валерий Горелых.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчина признал свою вину лишь частично.