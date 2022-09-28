Резервистам Свердловской области разрешили выезд из России

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков внес изменения в региональный приказ о мобилизации. С 28 сентября лицам находящимся в запасе разрешено покидать страну. В предыдущей редакций документа, резервисты могли выехать только с разрешения военкома.
В приказе полковника Чиркова также есть пункт, обязывающий работодателей освободить от работы и обеспечить явку сотрудников на пункт мобилизации, указанный в повестке.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будет призвано 300 тысяч резервистов.
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