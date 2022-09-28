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Резервистам Свердловской области разрешили выезд из России

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI
Врио военкома Свердловской области подписал приказ, отменяющий запрет на выезд из страны находящимся в запасе. Работодателям предписано обеспечить явку мобилизованных граждан в военкоматы.

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков внес изменения в региональный приказ о мобилизации. С 28 сентября лицам находящимся в запасе разрешено покидать страну. В предыдущей редакций документа, резервисты могли выехать только с разрешения военкома.

В приказе полковника Чиркова также есть пункт, обязывающий работодателей освободить от работы и обеспечить явку сотрудников на пункт мобилизации, указанный в повестке.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будет призвано 300 тысяч резервистов.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру+79655104242.

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