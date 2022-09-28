Резервистам Свердловской области разрешили выезд из России

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков внес изменения в региональный приказ о мобилизации. С 28 сентября лицам находящимся в запасе разрешено покидать страну. В предыдущей редакций документа, резервисты могли выехать только с разрешения военкома.