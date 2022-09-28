21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина было объявлено о начале частичной мобилизации в стране. Согласно документу, призыву на военную службу подлежат состоящие в запасе мужчины и женщины. Призывать будут тех, кто имеет релевантный опыт службы в ВС РФ и определенную военно-учётную специализацию.
Министерством обороны планируется призвать 300 тысяч граждан первого разряда. Мобилизованы будут рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.
Военный комиссариат Свердловской области опубликовал приказ о частичной мобилизации. В официальном акте сказано, что всем получившим повестку нужно отправиться в военкомат по месту прописки.
В п. 2 ст. 7 Закона № 53-ФЗ сказано, что для отказа от явки в военкомат необходимо иметь уважительные причины. К таковым причисляются медотвод по состоянию здоровья и утрата работоспособности, похороны родственника или тяжелое состояние члена семьи или опекуна.
Также для неявки в военный комиссариат может быть указано действие непреодолимой силы и иные независящие от человека обстоятельства.
Другими поводами для неявки могут являться форс-мажорные обстоятельства, признанные уважительными судом, комиссией по первоначальной постановке на учёт или призывной комиссией.
Для подтверждения каждой из описанных выше причин необходимо предоставить соответствующие документы.
Владимир Путин подписал указ, по информации из которого частичная мобилизация не касается студентов ВУЗов и СУЗов. Учащиеся на очной или очно-заочной форме обучения (не важно, на основании бюджета или контракта) получат отсрочку. Не будут призывать и проходящих срочную военную службу, работников оборонно-промышленного комплекса и глав многодетных семей.
В Свердловской области также запрещена частичная мобилизация для женщин. Таким образом, матерям, сестрам и бабушкам не грозит получение повестки.
Для участия в СВО не будут призваны мужчины, в семье которых — жена, срок беременности которой как минимум 22 недели. Также на специальную военную операцию на Украине не поедут те, кто ухаживает за родственниками или опекунами — инвалидами I группы.
По закону, повестка не должна быть направлена россиянам, которые не служили в рядах ВС РФ, а также всем остальным, кто не имеет опыта боевых действий и военно-учётной специализации. Мужчины с категорией «В» и «Г», а также сенаторы и депутаты Государственной Думы не будут призваны.
При отсутствии описанных выше уважительных причин граждане страны, обязанные явиться в военкомат, должны это сделать. В противном случае наступит уголовная ответственность.
Если граждане России, которые подлежат частичной мобилизации, проигнорируют повестку, их ждёт ответственность. Она установлена Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
20 сентября в Уголовный кодекс Российской Федерации был внесён ряд изменений. Из обновленных данных следует, что за отказ прибыть в военкомат по призыву мужчине в запасе могут присудить до пяти лет тюрьмы. В случае, если неявка влечет за собой тяжкие последствия, длительность заключения увеличится до 10 лет.
Уклоняющимся от частичной мобилизации могут изменить меру пресечения на принудительные работы сроком до двух лет, штраф до 200 тысяч рублей или в сумме вырученных за период до 18 месяцев денежных средств.
В случае отказа от выполнения поручений армейских начальников после введения военного положения или в военное время следует наказание. За отказ принимать участие в военных или боевых действиях — аналогично.