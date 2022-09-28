По закону, повестка не должна быть направлена россиянам, которые не служили в рядах ВС РФ, а также всем остальным, кто не имеет опыта боевых действий и военно-учётной специализации. Мужчины с категорией «В» и «Г», а также сенаторы и депутаты Государственной Думы не будут призваны.