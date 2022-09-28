В Екатеринбурге кассир похитил более 300 тысяч рублей на возврате товаров

Кассир известной торговой сети на протяжении длительного времени снимал с банковского счета магазина деньги за возврат товара. Полученные средства молодой человек оставлял себе. Для этого 24-летний кассир использовал карту администратора, для разрешения операции. Банковская карта, куда переводились деньги, находилась в рукаве злоумышленника. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
Ущерб, причиненный торговой сети составляет более 314 тысяч рублей. Прокуратура обвиняет экс-кассира в краже в крупном размере по ст. 158 УК РФ. Уголовное дело отправлено в суд.