В Екатеринбурге кассир похитил более 300 тысяч рублей на возврате товаров

Кассир известной торговой сети на протяжении длительного времени снимал с банковского счета магазина деньги за возврат товара. Полученные средства молодой человек оставлял себе. Для этого 24-летний кассир использовал карту администратора, для разрешения операции. Банковская карта, куда переводились деньги, находилась в рукаве злоумышленника. Об этом сообщили в городской прокуратуре.