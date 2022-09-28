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В Екатеринбурге кассир похитил более 300 тысяч рублей на возврате товаров

Сегодня, 18:53
Прокуратура Екатеринбурга завершила следствие по делу о крупной краже со счета сетевого магазина. Силовики установили, что 24-летний кассир пользуясь служебным положением забирал деньги за возврат товара.

Кассир известной торговой сети на протяжении длительного времени снимал с банковского счета магазина деньги за возврат товара. Полученные средства молодой человек оставлял себе. Для этого 24-летний кассир использовал карту администратора, для разрешения операции. Банковская карта, куда переводились деньги, находилась в рукаве злоумышленника. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Ущерб, причиненный торговой сети составляет более 314 тысяч рублей. Прокуратура обвиняет экс-кассира в краже в крупном размере по ст. 158 УК РФ. Уголовное дело отправлено в суд.

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#Федор Быстров#Криминал#Екатеринбург#Прокуратура#Кража#Кража денег
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