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В Кольцово полицейские вывели из самолета буйного москвича

Сегодня, 12:17
Фото: 1MI
Москвич вел себя буйно и обматерил сотрудников аэропорта Кольцово и самолета в Екатеринбурге. Он должен был лететь в Москву.

ЧП произошло в вечернее время 27 сентября. Правоохранители вывели из летного судна 43-летнего гражданина Москвы. Он находился в пьяном состоянии, сообщает «КП-Екатеринбург».

Известно, что мужчина хотел вернуться в Москву, но из-за дебоша, который он устроил, ему пришлось задержаться в Екатеринбурге.

В аэропорте рассказали, что, сев в самолет, мужчина начал материться и оскорблять пассажиров, находящихся рядом. На замечания он не обращал внимания.

Мужчину отвезли в отделение и завели дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Аэропорт «Кольцово»#Самолет#Буйный
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