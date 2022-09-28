В Кольцово полицейские вывели из самолета буйного москвича

ЧП произошло в вечернее время 27 сентября. Правоохранители вывели из летного судна 43-летнего гражданина Москвы. Он находился в пьяном состоянии, сообщает «КП-Екатеринбург».
Известно, что мужчина хотел вернуться в Москву, но из-за дебоша, который он устроил, ему пришлось задержаться в Екатеринбурге.
В аэропорте рассказали, что, сев в самолет, мужчина начал материться и оскорблять пассажиров, находящихся рядом. На замечания он не обращал внимания.
Мужчину отвезли в отделение и завели дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).