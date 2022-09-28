TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование

Сегодня, 09:05
Фото: TagilCity.ru
Термобелье, обувь и бронежилеты — что покупают мобилизованные жители Нижнего Тагила? В магазине с обмундированием (одеждой для военных) в Дзержинском районе редакции TagilCity.ru рассказали о том, какие товары еще есть в наличии, какие могут закончиться и что происходит с потоком покупателей.

После того, как тагильчане начали получать повестки в связи с частичной мобилизацией, магазины Нижнего Тагила отметили рост спроса на военную одежду.

У меня пошли с понедельника (26 сентября — прим.ред.). В основном лет 35-40 лет, молодых нет особо. Приходят за обмундированием и женщины-военнослужащие. Их еще не призывают, но они готовятся, — рассказала Ольга, продавец в военторге на Вагонке.

Ассортимент обмундирования в Нижнем Тагиле пока позволяет полностью одеться, но это явление временное, уверен продавец.

С обмундированием проблемы. Начинается ажиотаж, обуви уже точно не будет у нас. Она у нас дагестанская, а у Дагестана сейчас большой контракт и поставок, вероятно, не будет. Покупают самое необходимое — обувь, термобелье. Форму им пока выдают, насколько я знаю.
Покупают самое необходимое — обувь, термобелье.Покупают самое необходимое — обувь, термобелье.
Покупают самое необходимое — обувь, термобелье.

Стоимость полной экипировки в Нижнем Тагиле составляет порядка 100 тысяч рублей, поясняют в вагонском военторге. Однако в эту цены не входит бронежилет:

Если полностью экипировку собирать — без бронежилета — это около 100 тысяч. Бронежилет стоит 40 до 60 тысяч. Бронежилеты в Тагиле не купить — только в Екатеринбурге, — рассказала сотрудница магазина в беседе с ТаgilCity.ru.

За спиной у нее — швейный цех, где несколько человек занимаются пошивом одежды для военных на продажу. На прилавках — и нательное белье, и верхняя одежда, и обувь.

Стоимость полной экипировки в Нижнем Тагиле составляет порядка 100 тысяч рублейСтоимость полной экипировки в Нижнем Тагиле составляет порядка 100 тысяч рублей
Стоимость полной экипировки в Нижнем Тагиле составляет порядка 100 тысяч рублей

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

Читайте также:
Эксперт оценила влияние частичной мобилизации на рынок труда Свердловской областиТагильчане могут заявить о нарушениях при частичной мобилизации на «горячую линию»Какие документы и личные вещи необходимо взять на пункт мобилизацииВ Свердловской области открылась «горячая линия» по частичной мобилизации
#Александра Логинова#Экономика#Спецпроекты#Военные#Нижний Тагил#Эксклюзив#Частичная мобилизация в России
Подпишитесь
Как провожают мобилизованных в Нижнем Тагиле: специальный репортаж TagilCity.ru
Сегодня, 17:10
ТОП-10 вакансий Нижнего Тагила с зарплатой от 100 тысяч рублей
Сегодня, 13:42
Мобилизованные в Тагиле могут бесплатно оформить завещание у нотариуса вне очереди
Вчера, 13:11
Военком объяснил ошибки частичной мобилизации в Свердловской области
Сегодня, 17:07
Удобно, профессионально, рядом: в Нижнем Тагиле открылась вторая клиника МЦ «ОЛМЕД»
Сегодня, 08:00