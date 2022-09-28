После того, как тагильчане начали получать повестки в связи с частичной мобилизацией, магазины Нижнего Тагила отметили рост спроса на военную одежду.
У меня пошли с понедельника (26 сентября — прим.ред.). В основном лет 35-40 лет, молодых нет особо. Приходят за обмундированием и женщины-военнослужащие. Их еще не призывают, но они готовятся, — рассказала Ольга, продавец в военторге на Вагонке.
Ассортимент обмундирования в Нижнем Тагиле пока позволяет полностью одеться, но это явление временное, уверен продавец.
С обмундированием проблемы. Начинается ажиотаж, обуви уже точно не будет у нас. Она у нас дагестанская, а у Дагестана сейчас большой контракт и поставок, вероятно, не будет. Покупают самое необходимое — обувь, термобелье. Форму им пока выдают, насколько я знаю.
Стоимость полной экипировки в Нижнем Тагиле составляет порядка 100 тысяч рублей, поясняют в вагонском военторге. Однако в эту цены не входит бронежилет:
Если полностью экипировку собирать — без бронежилета — это около 100 тысяч. Бронежилет стоит 40 до 60 тысяч. Бронежилеты в Тагиле не купить — только в Екатеринбурге, — рассказала сотрудница магазина в беседе с ТаgilCity.ru.
За спиной у нее — швейный цех, где несколько человек занимаются пошивом одежды для военных на продажу. На прилавках — и нательное белье, и верхняя одежда, и обувь.
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