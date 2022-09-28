Термобелье, обувь и бронежилеты — что покупают мобилизованные жители Нижнего Тагила? В магазине с обмундированием (одеждой для военных) в Дзержинском районе редакции TagilCity.ru рассказали о том, какие товары еще есть в наличии, какие могут закончиться и что происходит с потоком покупателей.

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