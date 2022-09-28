Житель Нижнего Тагила закрыл на балконе знакомого и зарезал его жену

Вечером 8 мая 2021 года после распития спиртных напитков 36-летний тагильчанин подошел к спящей знакомой и нанес ей тринадцать новых ранений. От полученных травм женщина скончалась. Перед преступлением мужчина закрыл на балконе мужа потерпевшей и знакомую. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.