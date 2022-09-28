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Житель Нижнего Тагила закрыл на балконе знакомого и зарезал его жену

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI
Убийство произошло 8 мая 2021 года. После злоупотребления спиртным, душегуб подошел к спящей женщине и нанес тринадцать ножевых ранений. Не приходя в сознание женщина скончалась.

Вечером 8 мая 2021 года после распития спиртных напитков 36-летний тагильчанин подошел к спящей знакомой и нанес ей тринадцать новых ранений. От полученных травм женщина скончалась. Перед преступлением мужчина закрыл на балконе мужа потерпевшей и знакомую. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Дзержинский суд Нижнего Тагила поддержал обвинение городской прокуратуры и назначил обвиняемому наказание 9 лет и 6 месяцев. Убийца будет отбывать срок в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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#Криминал#Нижний Тагил#Убийство#Полиция#Суд#Алкогольное опьянение#Федор Быстров
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