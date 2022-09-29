Ножом и пистолетом: 11 млн рублей добыла банда из Екатеринбурга путем вымогательства

Инициатором преступления стал директор «УралАвтоГруза» (сейчас он находится в розыске), который два года назад придумал угрозами вымогать с учредителя компании деньги. Для того, чтобы провернуть план, мужчина привлек ныне подсудного руководителя другой фирмы. Вместе они составили поддельный договор поставки резиновой крошки для «УралАвтоГруза», а также товарно-транспортные накладные.
Позже преступная группировка насчитывала в себе шесть действующих участников, в отношении которых также заведены уголовные дела. С ножом и пистолетом в ноябре 2022 года неизвестные пришли в офис фирмы, которую собрались обокрасть. В офисе находился потерпевший, у которого отобрали сотовый телефон и ключи от машины.
Банда стала запугивать человека, заставляя подписать поддельные документы: решение и акт приема-передачи имущества компании, а также патент на интеллектуальную собственность.
Когда бумаги были подписаны, преступники вывезли из помещения вещи на сумму более 2,5 миллиона рублей, а также забрали с собой патент стоимостью больше 4,6 миллиона рублей. Уезжала банда на автомобиле запуганного. Цена машины — больше 3,8 миллиона рублей. Сумма ущерба составила больше 11 миллионов рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.