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Ножом и пистолетом: 11 млн рублей добыла банда из Екатеринбурга путем вымогательства

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI
Банда из Екатеринбурга, угрожающая ножом и пистолетом учредителю ООО «УралАвтоГруз», смогла вымогательством поиметь с предпринимателя 11 миллионов рублей.

Инициатором преступления стал директор «УралАвтоГруза» (сейчас он находится в розыске), который два года назад придумал угрозами вымогать с учредителя компании деньги. Для того, чтобы провернуть план, мужчина привлек ныне подсудного руководителя другой фирмы. Вместе они составили поддельный договор поставки резиновой крошки для «УралАвтоГруза», а также товарно-транспортные накладные.

Позже преступная группировка насчитывала в себе шесть действующих участников, в отношении которых также заведены уголовные дела. С ножом и пистолетом в ноябре 2022 года неизвестные пришли в офис фирмы, которую собрались обокрасть. В офисе находился потерпевший, у которого отобрали сотовый телефон и ключи от машины.

Банда стала запугивать человека, заставляя подписать поддельные документы: решение и акт приема-передачи имущества компании, а также патент на интеллектуальную собственность.

Когда бумаги были подписаны, преступники вывезли из помещения вещи на сумму более 2,5 миллиона рублей, а также забрали с собой патент стоимостью больше 4,6 миллиона рублей. Уезжала банда на автомобиле запуганного. Цена машины — больше 3,8 миллиона рублей. Сумма ущерба составила больше 11 миллионов рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Криминал#Екатеринбург#Вымогательство#Угрозы#Деньги#Машина#Патент#Прокуратура
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