Ножом и пистолетом: 11 млн рублей добыла банда из Екатеринбурга путем вымогательства

Инициатором преступления стал директор «УралАвтоГруза» (сейчас он находится в розыске), который два года назад придумал угрозами вымогать с учредителя компании деньги. Для того, чтобы провернуть план, мужчина привлек ныне подсудного руководителя другой фирмы. Вместе они составили поддельный договор поставки резиновой крошки для «УралАвтоГруза», а также товарно-транспортные накладные.