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Силовики Нижнего Тагила по «горячим следам» задержали похитителя сумки

Сегодня, 12:42
Фото: пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское»
На улице Бобкова неизвестный вырвал из рук женщины сумку с документами и телефоном. Правоохранители Нижнего Тагила в течении нескольких часов раскрыли преступление и задержали грабителя.

Сообщение о преступлении на улице Бобкова поступило в полицию от 46-летней женщины Нижнего Тагила. По словам потерпевшей у дома № 2 к ней подбежал неизвестный и выхватил из рук сумку с документами, ключами и деньгами. Общий ущерб женщина оценила в десять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Оперативники выехали на место преступления и по камерам видеонаблюдения установили нападавшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний, ранее судимый уроженец одной из соседних республик.

Оперативники изъяли у задержанного кошелек и документы принадлежащие потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

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