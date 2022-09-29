Силовики Нижнего Тагила по «горячим следам» задержали похитителя сумки

Сообщение о преступлении на улице Бобкова поступило в полицию от 46-летней женщины Нижнего Тагила. По словам потерпевшей у дома № 2 к ней подбежал неизвестный и выхватил из рук сумку с документами, ключами и деньгами. Общий ущерб женщина оценила в десять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».