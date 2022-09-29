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В Нижнем Тагиле сотрудник РЖД «сменил» номер телефона в банке за 600 тысяч рублей

Сегодня, 03:59
Фото: 1MI
Пострадавший житель Нижнего Тагила перевел все накопленные личные средства после звонка мошенников, представляющихся сотрудниками банка. Также мужчина оформил кредит.

42-летний работник РЖД получил звонок. На той стороне провода ему представились работником банковской системы. Злоумышленница рассказала, что кто-то пытается сменить телефонный номер жертвы в личном кабинете банка.

Женщина рассказала, что пострадавшему жителю Нижнего Тагила в целях безопасности необходимо перейти по ссылке, которая придёт в смс, а также продиктовать ей шестизначный код. После того, как тагильчанин выполнил требования, на него был оформлен кредит на 600 тысяч рублей, а с банковской карты пропали денежные сбережения — 50 тысяч рублей.

МУ МВД «Нижнетагильское» проводит проверку. Полицейские напоминают: в случаях, когда гражданам звонят якобы сотрудники банков и говорят о том, что к счету был добавлен новый телефонный номер, не стоит верить и сообщать цифры из СМС — это мошенники.

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