В Нижнем Тагиле сотрудник РЖД «сменил» номер телефона в банке за 600 тысяч рублей

Женщина рассказала, что пострадавшему жителю Нижнего Тагила в целях безопасности необходимо перейти по ссылке, которая придёт в смс, а также продиктовать ей шестизначный код. После того, как тагильчанин выполнил требования, на него был оформлен кредит на 600 тысяч рублей, а с банковской карты пропали денежные сбережения — 50 тысяч рублей.