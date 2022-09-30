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«Найдена, погибла»: завершены поиски пропавшей жительницы Екатеринбурга

Сегодня, 05:21
Фото: 1MI
О местонахождении Надежды Викуловой (Щербаковой) из Екатеринбурга не было известно всего один день: с 28 по 29 сентября. Накануне волонтёры опубликовали траурное фото и подпись: «Найдена, погибла».

Поисками 45-летней женщины занимался отряд волонтёров «ЛизаАлерт». В своей группе добровольцы сначала сообщили о том, что идёт проверка информации относительно пострадавшей, а после — то, что екатеринбурженка погибла. Сообщество выразило соболезнования родным и близким погибшей, но подробностей произошедшего не опубликовало.

Известно, что к поискам Надежды Викуловой были привлечены не только волонтёры, но и полиция. Сообщалось, что женщина может находиться в разных городах Свердловской области и в разных районах Екатеринбурга.

Фото: "ЛизаАлерт"
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