«Найдена, погибла»: завершены поиски пропавшей жительницы Екатеринбурга

Поисками 45-летней женщины занимался отряд волонтёров «ЛизаАлерт». В своей группе добровольцы сначала сообщили о том, что идёт проверка информации относительно пострадавшей, а после — то, что екатеринбурженка погибла. Сообщество выразило соболезнования родным и близким погибшей, но подробностей произошедшего не опубликовало.