Отправки мобилизованных приостановлены в Свердловской области

Мужчинам, которые пришли с вещами к военкоматам, сказали идти домой. Об этом рассказали родственники мобилизованных изданию Е1.
Из Верх-Исетского военкомата отпустили всех домой. То ли до второй волны, то ли мест уже не хватает в пунктах сбора, - рассказала одна из женщин.
В свердловском военкомате подтвердили информацию о том, что ближайшая отправка была отменена.
Отправки перенесены до особых указаний по решению штаба ЦВО, — сказали в военкомате.
О причинах такого решения не сообщалось. Самим призывникам рассказали, что на сборных пунктах не хватает мест для всех мобилизованных.