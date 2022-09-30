TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отправки мобилизованных приостановлены в Свердловской области

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI
В военкоматах Свердловской области 30 сентября приостановили отправки мобилизованных. Отправят мужчин в начале следующей недели, 2 октября.

Мужчинам, которые пришли с вещами к военкоматам, сказали идти домой. Об этом рассказали родственники мобилизованных изданию Е1.

Из Верх-Исетского военкомата отпустили всех домой. То ли до второй волны, то ли мест уже не хватает в пунктах сбора, - рассказала одна из женщин.

В свердловском военкомате подтвердили информацию о том, что ближайшая отправка была отменена.

Отправки перенесены до особых указаний по решению штаба ЦВО, — сказали в военкомате.

О причинах такого решения не сообщалось. Самим призывникам рассказали, что на сборных пунктах не хватает мест для всех мобилизованных.

Читайте также:
Свердловские матери просят призвать наркозависимых сыновей по частичной мобилизацииАвтобусы с попавшими под частичную мобилизацию жителями Екатеринбурга устроили пробкуВыезд свердловским резервистам из региона во время мобилизации
#Елена Озерова#Частичная мобилизация#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Военкомат#Мобилизация#Отправка#Призывной пункт
Подпишитесь
Зеленая волна и новый пешеходный переход появятся на Ленинградском в Нижнем Тагиле
Вчера, 21:09
Вадим Раудштейн вновь стал председателем городской Думы Нижнего Тагила
Вчера, 11:14
Как провожают мобилизованных в Нижнем Тагиле: специальный репортаж TagilCity.ru
28 сентября, 17:10
В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование
28 сентября, 14:05
Куда жаловаться на работу общественного транспорта в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:22
Удобно, профессионально, рядом: в Нижнем Тагиле открылась вторая клиника МЦ «ОЛМЕД»
28 сентября, 08:00