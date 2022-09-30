Стала известна дата выплат первым свердловским мобилизованным

Средства поступят на счета призывников 10 октября. Их переведут на карточки Промсвязьбанка, которые оформляют всем поступившим на службу.
По словам Татьяны Мерзляковой, сперва проводится процедура регистрации прибывших мужчин, затем им выдают карточки. Для этого они показывают паспорт и военный билет.
Деньги будут зачислены на карточки 10 октября. Далее можно обратиться к медработникам. Их, действительно, мало. Потом — заселение в казармы. Мест в казармах хватает всем, - добавила Татьяна Мерзлякова.
А еще она рассказала, чем кормят мобилизованных. В столовой им дают курицу, свинину, котлеты и два вида супа.
Напомним, ранее сообщалось, что мобилизованные, который пришли на пункты сегодня, 30 сентября, не были оправлены. Ближайшая отправка запланирована на 2 октября.