Столтенберг: "Сейчас мы не можем принять Украину в альянс"

Сегодня глава НАТО Йенс Столтенберг выступил на брифинге в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Столтенберг дал понять президенту Украины, что страна не может быть принята в североатлантический блок.
Сейчас мы не можем принять Украину в альянс. Наше главное заявление — мы будем поддерживать Украину. Потому что это в интересах Украины защитить себя. И что бы Путин не выиграл… — заявил генсек НАТО Йенс Солтенберг.
По словам Столтенберга, решение о приеме Украины в НАТО может быть принято только на совещании с участием всех стран членов организации. Одновременно генсек НАТО отметил, что прекращение военных действий Киевом грозит разделом государства.
Ранее Владимир Зеленский сделал заявление, что Украина 30 сентября станет членом блока НАТО.
Сегодня Владимир Путин выступил с обращением в котором призвал Украину сложить оружие и вернуться за стол переговоров. На церемонии подписания договоров с освобожденными территориями глава государства отметил также, что народ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделал свой выбор на референдуме. После референдума освобожденные территории приняты в состав России. В Кремле подписаны соответствующие договоры.
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 23–27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам голосования в ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.