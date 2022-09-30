Столтенберг: "Сейчас мы не можем принять Украину в альянс"

Сегодня Владимир Путин выступил с обращением в котором призвал Украину сложить оружие и вернуться за стол переговоров. На церемонии подписания договоров с освобожденными территориями глава государства отметил также, что народ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделал свой выбор на референдуме. После референдума освобожденные территории приняты в состав России. В Кремле подписаны соответствующие договоры.