Осенний призыв в Свердловской области перенесли на месяц

Решение о переносе осеннего призыва приняли, чтобы не усугублять ситуацию. Об этом сказал Дмитрий Песков РИА Новости. Потоки мобилизованных из запаса и солдат — срочников хотят развести. Соответствующий приказ подписал Владимир Путин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заметил, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться на спецоперацию на Украине.
В 2022 году осенью призовут 120 тысяч молодых людей. Это на семь тысяч меньше чем в 2021 году. Весной 2022 года на службу в ВС РФ оформлено 134 тысячи призывников. Осенний призыв продлиться до 31 декабря.
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