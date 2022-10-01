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Осенний призыв в Свердловской области перенесли на месяц

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI

Осенний призыв в Свердловской области перенесли на 1 ноября

Призывников ждут в военкоматах Свердловской области 1 ноября. Перенос ежегодной процедуры призыва на месяц позже объясняется загруженностью военкоматов.

Решение о переносе осеннего призыва приняли, чтобы не усугублять ситуацию. Об этом сказал Дмитрий Песков РИА Новости. Потоки мобилизованных из запаса и солдат — срочников хотят развести. Соответствующий приказ подписал Владимир Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заметил, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться на спецоперацию на Украине.

В 2022 году осенью призовут 120 тысяч молодых людей. Это на семь тысяч меньше чем в 2021 году. Весной 2022 года на службу в ВС РФ оформлено 134 тысячи призывников. Осенний призыв продлиться до 31 декабря.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру+79655104242.

Осенний призыв в армию 2022 в Свердловской области: ответы на все вопросы
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#Федор Быстров#Общество#Свердловская область#Военные#Военкомат#Повестка
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