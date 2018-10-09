Более 3,5 тыс. новобранцев Свердловской области будут призваны осенью

Posted 9 октября 2018,, 13:10
Published 9 октября 2018,, 13:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Молодые люди со Свердловской области, которые будут призваны осенью 2018 года, отправятся нести службу в Восточный, Центральный, Южный и Западный военные округа.
Для проведения мероприятий призыва на Среднем Урале создана одна областная призывная комиссия и 79 муниципальных, которые утверждены указом губернатора Евгения Куйвашева.
Первые команды будут отправлены к месту несения срочной службы 21 октября. На Камчатку и в Калининград бойцы будут доставляться воздушным транспортом.
15 молодых людей осеннего призыва будут определены на службы в Президентский полк. Также в начале декабря двое новобранцев отправятся в 6-ю научную роту. Еще два человека будут направлены в поисковый батальон Минобороны, информирует «Интерфакс-Россия».