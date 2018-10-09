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Posted 9 октября 2018,, 13:10

Published 9 октября 2018,, 13:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Более 3,5 тыс. новобранцев Свердловской области будут призваны осенью

9 октября 2018, 13:10
3 512 молодых людей должны быть призваны осенью 2018 года со Свердловской области согласно заданию Минобороны РФ.

Молодые люди со Свердловской области, которые будут призваны осенью 2018 года, отправятся нести службу в Восточный, Центральный, Южный и Западный военные округа.

Для проведения мероприятий призыва на Среднем Урале создана одна областная призывная комиссия и 79 муниципальных, которые утверждены указом губернатора Евгения Куйвашева.

Первые команды будут отправлены к месту несения срочной службы 21 октября. На Камчатку и в Калининград бойцы будут доставляться воздушным транспортом.

15 молодых людей осеннего призыва будут определены на службы в Президентский полк. Также в начале декабря двое новобранцев отправятся в 6-ю научную роту. Еще два человека будут направлены в поисковый батальон Минобороны, информирует «Интерфакс-Россия».

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#Общество#Свердловская область#Комиссия#Евгений Куйвашев#Призывники#Отбор#Осень#Военная служба#Минобороны
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