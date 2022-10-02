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Автобус театра кукол попал в аварию на трассе «Екатеринбург-Серов». Есть погибшие

Сегодня, 06:51
Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Два актёра Краснотурьинского театра кукол погибли в ДТП с грузовиком

В результате аварии грузовика и автобуса на трассе «Екатеринбург-Серов» два актёра Краснотурьинского театра кукол погибли, ещё один оказался ранен. Инцидент случился в ночь с первого на второе октября.

Предварительной причиной аварии на 289 километре шоссе называют выехавший на встречную полосу грузовик МАН. С ним столкнулся автобус. Грузовоз, который является собственностью кушвинской молочной компании, направлялся в Серов без груза. Шофер не числится в базе МВД злостным нарушителем правил дорожного движения, состояние алкогольного опьянения также не выявлено.

Перевозивший артистов автобус ехал из Первоуральска в Краснотурьинск. После столкновения на месте скончалось два человека, ещё одного актёра госпитализировали. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Смерть#Авария#Больница#Анна Варнакина#Екатеринбург - серов
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