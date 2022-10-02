Автобус театра кукол попал в аварию на трассе «Екатеринбург-Серов». Есть погибшие

Предварительной причиной аварии на 289 километре шоссе называют выехавший на встречную полосу грузовик МАН. С ним столкнулся автобус. Грузовоз, который является собственностью кушвинской молочной компании, направлялся в Серов без груза. Шофер не числится в базе МВД злостным нарушителем правил дорожного движения, состояние алкогольного опьянения также не выявлено.
Перевозивший артистов автобус ехал из Первоуральска в Краснотурьинск. После столкновения на месте скончалось два человека, ещё одного актёра госпитализировали. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.