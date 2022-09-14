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Мотоциклист скончался после аварии на ЖБИ в Екатеринбурге

Сегодня, 17:05
Фото: 1MI
Мотоциклист, который 14 сентября попал в аварию на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге, скончался в больнице.

Информацию сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, сообщает Е1. Предварительно известно, что ДТП спровоцировала женщина, которая ехала на авто Hyundai ix35 и не уступила дорогу мотоциклисту.

Женщина ехала в сторону улицы Сыромолотова.18-летнего мотоциклиста отвезли в больницу № 36, где его жизнь попытались спасти, но безрезультатно.

Трагедию видели случайные прохожие, а также жителя рядом стоящих домов. Они сообщали, что мотоциклист лежит на асфальте без движения, а из под его шлема течет кровь.

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