Мотоциклист скончался после аварии на ЖБИ в Екатеринбурге

Информацию сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, сообщает Е1. Предварительно известно, что ДТП спровоцировала женщина, которая ехала на авто Hyundai ix35 и не уступила дорогу мотоциклисту.
Женщина ехала в сторону улицы Сыромолотова.18-летнего мотоциклиста отвезли в больницу № 36, где его жизнь попытались спасти, но безрезультатно.
Трагедию видели случайные прохожие, а также жителя рядом стоящих домов. Они сообщали, что мотоциклист лежит на асфальте без движения, а из под его шлема течет кровь.