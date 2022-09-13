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После ДТП с пассажирским автобусом в Полевском прокуратура начала проверку

Сегодня, 13:57
Фото: 1MI
После аварии с участием автобуса в Полевском, в которой пострадали четыре человека, прокуратура проведет проверку.

В числе пострадавших – 17-летняя пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария случилась во вторник, 13 сентября, примерно в полдень на перекрестке улиц Штанговая и Советская. Предварительно известно, что водитель на машине марки Volvo не уступил дорогу автобусу, хотя это следовало сделать по правилам дорожного движения.

В результате травмы получил водитель автобуса, кондуктор и два пассажира. Одна из них несовершеннолетняя.

Все пострадавшие будут лечиться амбулаторно, кроме кондуктора – её положили в больницу.

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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#Автобус#Кондуктор#Травмы
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