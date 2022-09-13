После ДТП с пассажирским автобусом в Полевском прокуратура начала проверку

В числе пострадавших – 17-летняя пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Авария случилась во вторник, 13 сентября, примерно в полдень на перекрестке улиц Штанговая и Советская. Предварительно известно, что водитель на машине марки Volvo не уступил дорогу автобусу, хотя это следовало сделать по правилам дорожного движения.
В результате травмы получил водитель автобуса, кондуктор и два пассажира. Одна из них несовершеннолетняя.
Все пострадавшие будут лечиться амбулаторно, кроме кондуктора – её положили в больницу.