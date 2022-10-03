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Стало известно количество мобилизованных по ошибке в Свердловской области

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI
За первые два дня частичной мобилизации в Свердловской области по ошибке призвали 84 человека. Всего с 21 сентября более ста свердловчан мобилизовали ошибочно.

Количество призванных ошибке при частичной мобилизации назвала сегодня омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Всех призванных по ошибке возвращают домой, сообщает E1.

...мы все-таки не всех подряд брали. [Ошибочно мобилизованных] потихоньку возвращаем. Таких у нас больше сотни, — сказала Татьяна Мерзлякова.

Ранее мы сообщали, что житель Екатеринбурга смог законно аннулировать повестку по частичной мобилизации.

PS. Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

Житель Екатеринбурга смог законно аннулировать повестку по частичной мобилизации
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