Стало известно количество мобилизованных по ошибке в Свердловской области

Количество призванных ошибке при частичной мобилизации назвала сегодня омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Всех призванных по ошибке возвращают домой, сообщает E1.
...мы все-таки не всех подряд брали. [Ошибочно мобилизованных] потихоньку возвращаем. Таких у нас больше сотни, — сказала Татьяна Мерзлякова.
Ранее мы сообщали, что житель Екатеринбурга смог законно аннулировать повестку по частичной мобилизации.
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