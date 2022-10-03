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Житель Екатеринбурга смог законно аннулировать повестку по частичной мобилизации

Сегодня, 03:52
Фото: TagilCity.ru
Житель Екатеринбурга смог самостоятельно аннулировать повестку по частичной мобилизации, не нарушая закон. Для этого ему потребовалось собрать нужные документы.

Екатеринбуржцу Дмитрию 34 года. Он находится в запасе, прошёл обязательную службу в звании младшего сержанта. Практика боевых действий отсутствует.

После того, как Дмитрий получил повестку от военкомата, он взял на работе соответствующую справку (о том, что является сотрудником сферы связи и участвует «в обеспечении целостности функционирования средств связи»), отсканировал трудовой договор и диплом об образовании. Далее с бумагами посетил военкомат Верх-Исетского района, после этих действий повестка была аннулирована, сообщает Е1.

Екатеринбуржец предполагает, что ошибки по частичной мобилизации происходят из-за незнания людьми законов.

Если вы стали свидетелем ошибки в процессе частичной мобилизации, сообщите об этом редакции TagilCity.ru — звоните: +79655104242.

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#Анна Варнакина#Частичная мобилизация в России#Екатеринбург#Военные#Военкомат#Повестка#Общество
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