Екатеринбуржцу Дмитрию 34 года. Он находится в запасе, прошёл обязательную службу в звании младшего сержанта. Практика боевых действий отсутствует.
После того, как Дмитрий получил повестку от военкомата, он взял на работе соответствующую справку (о том, что является сотрудником сферы связи и участвует «в обеспечении целостности функционирования средств связи»), отсканировал трудовой договор и диплом об образовании. Далее с бумагами посетил военкомат Верх-Исетского района, после этих действий повестка была аннулирована, сообщает Е1.
Екатеринбуржец предполагает, что ошибки по частичной мобилизации происходят из-за незнания людьми законов.
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