После того, как Дмитрий получил повестку от военкомата, он взял на работе соответствующую справку (о том, что является сотрудником сферы связи и участвует «в обеспечении целостности функционирования средств связи»), отсканировал трудовой договор и диплом об образовании. Далее с бумагами посетил военкомат Верх-Исетского района, после этих действий повестка была аннулирована, сообщает Е1.