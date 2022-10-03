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В Нижнем Тагиле загорелся «Клуб паровых коктейлей»

Сегодня, 09:11
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар произошел в «Клубе паровых коктейлей», который находится на улице Металлургов, д. 64 в Нижнем Тагиле. ЧП случилось в воскресенье, 2 октября.

Пламя разгорелось приблизительно в 4.43. Тогда же спасатели получили сообщение о ЧП, сообщает отдел надзорной деятельности.

В результате возгорания оказалась повреждена мебель и барная стойка в заведении. Площадь пожара составила 5 квадратных метров от общей территории клуба.

Отмечается, что заведение пристроено к 9-этажному дому. Когда начался пожар, из дома пришлось эвакуироваться 26 гражданам.

Предварительно установлена, что причина возгорания – поджог. Сейчас специалисты подсчитывают сумму ущерба.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Поджог#Клуб#Эвакуация#Елена Озерова
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