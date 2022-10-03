В Нижнем Тагиле загорелся «Клуб паровых коктейлей»

Пламя разгорелось приблизительно в 4.43. Тогда же спасатели получили сообщение о ЧП, сообщает отдел надзорной деятельности.
В результате возгорания оказалась повреждена мебель и барная стойка в заведении. Площадь пожара составила 5 квадратных метров от общей территории клуба.
Отмечается, что заведение пристроено к 9-этажному дому. Когда начался пожар, из дома пришлось эвакуироваться 26 гражданам.
Предварительно установлена, что причина возгорания – поджог. Сейчас специалисты подсчитывают сумму ущерба.