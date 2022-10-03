В Первоуральске при странных обстоятельствах скончалась мать девятерых детей

После приёма медикаментов женщина потеряла сознание в ванной. Муж попытался спасти жену, но реанимационные мероприятия прошли безуспешно. Вернуть свердловчанку к жизни не смогли и приехавшие на вызов врачи скорой помощи.
Причину случившегося ещё предстоит выяснить. Предварительно, смерть наступила в результате оторвавшегося тромба или инсульта.
Муж погибшей, Александр Кустов, остался с детьми в одиночестве. В семье воспитываются девушка-студентка, четверо школьников, трое малышей детсадовского возраста. Ещё один ребёнок родился всего лишь полгода назад, пишет Е1.
Наталью похоронят четвертого октября. Деньги на похороны собрали близкие семье люди.